В Министерстве обороны не исключают, что Россия вновь попытается захватить всю Украину. Однако сейчас российские войска поставили перед собой промежуточные цели — захватить юг и восток страны, заявила в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Юг также сегодня, как и восток, концентрирует на себе большие усилия противника завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой противник перед тем, как нацелиться на всю Украину во второй раз. Поскольку впервые они это делали в 2014 году. Поэтому юг представляет для противника, как и восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать», — цитирует Маляр «Новости Украины».