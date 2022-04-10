Автобетоносмеситель повредил газопровод в Баку: тысячи абонентов без газа

Утром 12 апреля в Баку автобетоносмеситель повредил магистральный газопровод в Баку, говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Для устранения последствий аварии с 13:00 в поселок Кешля приостановлена подача газа. На время ремонта ограничено газоснабжение 35 тысяч абонентов в Хатаинском районе (улицы Ю.Сафарова, Ф.Байрамова, С.Везирова, М.Мехдизаде, И.Оруджева, Ашуга Гурбана и С.Ахмедова, проспекты Бабека, Ходжалы и Нобеля, поселок НЗС, жилой массив UPD).

Подача газа 20 тысячам абонентов в Насиминском районе (проспект Азадлыг, улицы 28 Мая, Диляры Алиевой, Низами и Хагани) обеспечена из альтернативных источников, но газ может поступать под низким давлением. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить в ближайшие часы, обещают в ПО «Азеригаз».