В Польше разоблачили российского шпиона

Военная жандармерия Польши задержала гражданина России по подозрению в шпионаже, говорится в заявлении правительства страны.

Отмечается, что мужчина, работающий на российские спецслужбы, совершал действия в ущерб Польше. Он был задержан 6 апреля 2022 года.

Доказательства, собранные Службой военной контрразведки, указывают на то, что агент собирал информацию о военной готовности польских вооруженных сил и военных НАТО.