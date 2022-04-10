В Польше разоблачили российского шпиона
Военная жандармерия Польши задержала гражданина России по подозрению в шпионаже, говорится в заявлении правительства страны.
Отмечается, что мужчина, работающий на российские спецслужбы, совершал действия в ущерб Польше. Он был задержан 6 апреля 2022 года.
Доказательства, собранные Службой военной контрразведки, указывают на то, что агент собирал информацию о военной готовности польских вооруженных сил и военных НАТО.
«Подозреваемый является гражданином России, проживающим в Польше 18 лет, где он занимался предпринимательской деятельностью. По просьбе прокуратуры суд принял решение о заключении его под стражу на 3 месяца. В данный момент собранные доказательства изучаются», - говорится в заявлении.
Также благодаря доказательствам, собранным по другому делу, были установлены личности двух граждан Белоруссии, которые осуществляли в Польше разведывательную деятельность в интересах белорусских спецслужб. Подозреваемые были задержаны 4 апреля.