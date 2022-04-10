Туркменских женщин будут штрафовать за увеличение губ и использование накладных ногтей

По словам мастеров салонов красоты, беседовавших с корреспондентом туркменской службы Радио Свобода, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

«Они [правоохранители] предупреждают, что введён запрет на оказание таких услуг, как внедрение ботокса, разглаживание морщин на лице, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладные ногти», рассказал работник одного из салонов красоты в анонимной беседе с нашим корреспондентом 11 апреля.

Сотрудники правоохранительных органов в городе Байрамали Марыйского велаята в эти дни ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых косметических услуг женщинам и девушкам. Владельцев салонов предупреждают о крупных штрафах и аресте на 15 суток в случае нарушения запрета.

Но, они предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать на 300–500 манатов за «использование инородных предметов на своём теле».

Правоохранители также предупреждают, что салоны и их работники, которые оказывают эти услуги, будут выявляться.

«Оказавших эти услуги мастеров будут штрафовать на 500–1000 манатов или отправят под арест на 15 суток», приводит слова правоохранителей работник салона красоты.

Работники салонов жалуются на то, что в условиях таких запретов они не смогут нормально работать и зарабатывать на жизнь.

«Мы только вернулись на работу после того, как со вступлением Сердара Бердымухамедва в должность президента начали ослаблять карантинные ограничения. Но нашу работу опять ограничивают. А что нам теперь тоже ходить по базарам и нищенствовать? Мы итак во время карантина влезли в долги, и ещё не успели рассчитаться с ними», говорит мастер салона красоты.

Корреспондент «Радио Свобода» попытался связаться с управлением полиции города Байрамали, чтобы получить комментарии по этой ситуации. Но неоднократные попытки нашей редакции дозвониться до ведомства 11 апреля остались без результата.

Косметические услуги, запрещённые туркменскими властями, в большинстве стран мира считаются обычными процедурами и женщины без каких-либо препятствий могут их получить.