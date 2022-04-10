Сразу восемь снарядов: россияне уничтожили центр гумпомощи в Луганской области
В Северодонецке Луганской области россияне уничтожили центр гуманитарной помощи, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, здание центра подверглось массированному обстрелу - разрушены стены, произошло значительное возгорание склада.
"Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобилях, на велосипедах или даже пешком доставляли их гражданам", - отметила Денисова.