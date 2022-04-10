Германия сможет национализировать энергокомпании

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать энергетические компании, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на проект поправок.

Согласно информации, Минэкономики может передать фирму - оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность того, что без него предприятие не сможет выполнять свои задачи по обеспечению деятельности в энергосекторе и тем самым возникнет ухудшение ситуации со снабжением.

В документе отмечается, что национализация возможна, если и внешнего управления будет недостаточно для того, чтобы гарантировать энергобезопасность.