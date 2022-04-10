Российская золотодобывающая компания не смогла расплатиться по евробондам

Российская золотодобывающая компания Nordgold, принадлежавшая Алексею Мордашову, не смогла провести платежи по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году на $400 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агенство, Nordgold не перечислил средства для выплаты купона из-за технических проблем, возникших у эмитента. Еще 9 апреля золотодобытчик должен был произвести выплаты по евробондам на общую сумму $8,25 млн, но обязательства перед акционерами не выполнены до сих пор.

В Nordgold заявляют, что компания располагает необходимыми ресурсами для осуществления платежей и их задержка связана исключительно с техническими аспектами. Золотодобытчик взаимодействует с платежным агентом и доверительным управляющим для решения проблем с выплатами.