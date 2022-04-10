В MuğanBank новый председатель правления

Эльнур Аббасов родился в 1981 году в Баку. Получил высшее образование 1998-2002 годах в Университете Одлар Юрду по специальности юрист. В 2002-2004 годах - степень магистра по специальности гражданское право.

В 2002 году начал свою профессиональную деятельность в банковской сфере в качестве операциониста департамента обслуживания клиентов MuğanBank, работал инспектором кредитно-инвестиционного департамента, начальником отдела потребительских кредитов, заместителем директора кредитного департамента, директором департамента ритейл-банкинга и по работе с международными финансовыми институтами. В 2019 году продолжил деятельность заместителем директора департамента управления филиальной сетью ОАО «Капиталбанк». Проработав некоторое время в «Капиталбанк» вернулся в MuğanBank на должность генерального директора. 7 января 2021 года был назначен заместителем председателя правления MuğanBank, затем с 1 ноября этого же года назначен исполняющим обязанности председателя правления.

Женат, отец двоих детей.