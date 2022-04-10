Джейхун Байрамов обсудил с Тойво Клааром нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
В продолжение состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета ЕС стороны обсудили последние события в регионе, шаги по нормализации отношений между двумя странами, в том числе подготовку будущего мирного соглашения, а также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам.