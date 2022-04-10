Мэрия Белгорода объявила сбор народной дружины

Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину.

«В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка», — пишет агентство РИА Новости.

Белгородская область граничит с Украиной. 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Минобороны РФ заявило, что причиной стал авиаудар с двух украинских вертолетов Ми-24. В тот же день в разных населенных пунктах под Белгородом также сообщили об авиационных и артиллерийских ударах.

Сегодня появилось сообщение о поврежденных железнодорожных путях в Шебекинском районе области. Накануне в регионе ввели желтый уровень террористической опасности. Об обстрелах населенных пунктов Белгородской области, якобы производившихся с территории Украины сообщалось и в марте.