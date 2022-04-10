Большая колонна российской техники движется в сторону Донбасса CNN
Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области, сообщает издание CNN.
CNN геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На видео большая колонна российской военной техники, которая находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.
"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - пишет издание.