Желающих победить в Yüksəliş стало больше

Наиля Аббасова 15:47

На днях завершился этап регистрации в одном из самых престижных и востребованных конкурсов в Азербайджане – конкурсе Yüksəliş («Восхождение»). Конкурс по выявлению талантливых лидеров среди молодого поколения управленцев проводится уже второй раз и в этом году на участие в конкурсе были зарегистрированы 12 299 человек. Это больше, чем на первый конкурс. Данная статистика в очередной раз подтверждает то, что первый конкурс Yüksəliş прошел успешно и стал востребованным со стороны населения Азербайджана. В этом году регистрацию прошли 8495 мужчин и 3804 женщины, 3203 кандидата из общего числа которых принимали участие также в первом конкурсе. За время проведения первого конкурса Yüksəliş общество убедилось в его прозрачной, надежной организации и справедливом оценивании результатов, поэтому доверие к конкурсу еще больше возросло и более 3000 человек решили попытать удачу во второй раз. С целью информирования жителей регионов о конкурсе, обеспечения доступа населения в регионах Азербайджана к участию в конкурсе и оказания технической поддержки на этапе регистрации, с 21 февраля по 11 марта представители рабочей группы посетили 22 региона страны. В целом среди зарегистрированных участников больше всего кандидатов из Баку, Сумгаита и Гянджи. Как и в первом конкурсе, в Yüksəliş могут принять участие кандидаты с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и управленческим стажем не менее 2 лет. Среди подавших заявки в этом году есть 39 кандидатов в возрасте 21 года и 3 кандидата в возрасте 51 года.

Участникам на заметку Необходимо отметить, что в правилах второго конкурса Yüksəliş произошли некоторые изменения. В этом году, в отличие от первого конкурса, на этапе экзаменов будут проверяться знания кандидатов в сфере ИТ. Также, если в прошлый раз в тестах онлайн этапа были вопросы, касающиеся только Азербайджана, на этот раз включены вопросы на общее мировоззрение и мировую литературу, культуру, историю и географию. На каждый ответ кандидатам будет предоставлено определенное время в зависимости от формата вопроса. Таким образом, кандидатам надо проявить все свои навыки, знания и способности, чтобы попасть в финал, а победят только лучшие из лучших. Именно в этом и заключается цель конкурса, учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими навыками при помощи прозрачного механизма отбора, а также внедрить новые подходы современной модели управления. Говоря о механизме и формате конкурса, необходимо подчеркнуть, что он основан на нескольких международных практиках и соответствует международным стандартам. Оценивание кандидатов на последующих этапах проводится самыми опытными и компетентными специалистами в сфере оценки человеческого потенциала и управления талантами. Но даже для них проводятся интенсивные тренинги. В результате проведения конкурса в 2020-2021 годах впервые в Азербайджане Yüksəliş создал базу специалистов в области оценки человеческих ресурсов. С проведением нового этапа конкурса эта база будет расширяться и развиваться. В настоящее время рабочая группа конкурса проводит проверку данных кандидатов, которые прошли регистрацию для участия в конкурсе. Далее участников ждет первый онлайн экзамен на общие знания. На экзамене будут представлены 4 блока вопросов по истории, географии, литературе и культуре Азербайджана и стран мира, а также по праву и экономике и современным трендам., В каждом блоке будет представлено по 25 вопросов. Перед каждым экзаменом проводится симуляция, чтобы участники могли ознакомится с процессом и с вопросами.