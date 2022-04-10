Госпогранслужба Украины не исключила вторжения российских войск из Беларуси и Приднестровья

«Украинские пограничники несут усиленную службу как на границе с Молдовой, в том числе и с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью». Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, сейчас рассматривается возможность вторжения из Беларуси в Украину.

«Мы стоим совместно с Вооруженными силами Украины, другими составляющими сектора безопасности и обороны, и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям - что из Беларуси, что из Приднестровья, попытаются вторгнуться российские войска», - цитирует его УНН.