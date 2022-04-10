В НАТО прогнозируют новый этап войны в Украине: «очень кровавый»

В НАТО прогнозируют новый, более масштабный этап боевых действий в Украине. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в эфире телеканала Digi 24.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - цитирует Джоанэ УНИАН.

Он также надеется, что противостояние не затянется, но прогнозирует что шансов на это мало и опасается, что будут новые потери среди мирного населения.