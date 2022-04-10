Керим Велиев встретился с турецкой делегацией

12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечалось особое развитие взаимодействия между армиями обеих стран и сотрудничество в области военной разведки.

На встрече была подчеркнута важность совместных азербайджано-турецких военных учений в контексте обмена опытом.