В Баку внук зарезал бабушку
В Сураханском районе Баку произошло убийство 69-летней Натальи Поповой. Об этом haqqin.az сообщили в районной прокуратуре.
В результате расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что женщину из-за семейной ссоры зарезал ножом собственный внук, 23-летний Мурад Иманов.
По данному факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Мурад Иманов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию. Расследование продолжается.