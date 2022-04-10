Освобожден взятый в заложники в Украине студент-азербайджанец

Освобожден взятый в заложники в Украине житель Нефтчалы, студент Мариупольского государственного университета 20-летний Гусейн Амин оглу Абдуллаев, передает АПА.

Отец Гусейна Абдуллаева сообщил, что сегодня его сын был освобожден и отправился в город Запорожье.

Отмечается, что будут приняты меры для его возвращения в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что молодой человек был взят в заложники солдатами российской армии 17 марта в Мариуполе.