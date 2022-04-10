Джейхун Наджафов, собкор 16:03

В Сабирабаде на улице Физули постепенно, день за днем, разрушается историко-архитектурный памятник Köhnə hamam (Старая баня). Между тем еще несколько лет назад старинная баня была не только одной из достопримечательностей города, но и исправно функционировала, пользуясь большой популярностью у сабирабадцев. Отметим, что один из новых городов Азербайджана - Сабирабад и без того не богат историей и достопримечательностями. В период популяризации туризма в Азербайджане и привлечения внимания к историческому наследию попустительское отношение к одному из немногих памятников истории в Сабирабаде вызывает изумление и чувство протеста.

Как рассказал haqqin.az житель города Мирисмаил Тагиев, баню 120 лет назад построил его прадед, а в дальнейшем его дед и потом отец работали в ней и, насколько возможно, старались сохранить и внешний вид и рабочее состояние. В 2001 году решением Кабинета министров N132 это здание было взято под защиту государства как памятник истории и культуры местного значения. Всего же в Сабирабаде 17 исторических памятников. Старая баня обслуживала горожан более ста лет, но в 2005 года вышла из строя котельная, требовался капитальный ремонт, да и фасад не мешало бы обновить. С тех пор объект закрыт - его восстановление растянулось на годы. Собственно, никакого восстановления пока не происходит, наоборот – здание разрушается и приходит в запустение. Замену котлов так и не начали, не дошло дело и до реставрации самого здания. Архитектурно-исторический памятник ветшает и обретает все более неприглядный вид. Более того, рядом с ним стихийно образовалась мусорная свалка. Кто-то даже попытался спалить растущие вокруг бани деревья - видимо, в надежде, что стволы рухнут на здание и довершат его уничтожение.

В 2019 году председатель комбината коммунальных хозяйств при Исполнительной власти Сабирабада Гусейнхан Меликов объявил, что сама Köhnə hamam и территория вокруг выставлены на торги. Но после обращений М.Тагиева, потомка создателя заведения и неофициального его хозяина, в различные инстанции, торги отменили. Проявив упорство и твердую гражданскую позицию, Мирисмаил Тагиев обратился в Госкомитет по архитектуре и градостроительству и другие республиканские учреждения с просьбой спасти Köhnə hamam. «И каждый раз чиновники меня, что называется, отфутболивали. Мол, это наша работа, сами и разберемся – нечего встревать. Прошли годы, без ремонта памятник все больше приходит в упадок. Похоже, все делается для того, чтобы здание окончательно превратилась в руины и высвободился участок в центре города, который корыстные чиновниками могли бы продать под строительство или торговый объект», - возмущается Тагиев.

Нaqqin.az обратился за разъяснениями о недопустимом отношении к памятнику старины к заместителю главы Исполнительной власти Сабирабада Гасану Гасанову. Чиновник с металлическими нотками в голосе заявил то же самое, что и Тагиеву - ему известно о состоянии Köhnə hamam, но реставрацией подобных объектов должно заниматься Министерство культуры. «В бюджете исполнительной власти не предусмотрены средства на восстановление памятников», - отчеканил он. А завотделом общественных и международных связей Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Нурида Аллахъярова сообщила haqqin.az, что ситуация с находящимся под защитой государства памятником истории Köhnə hamam в Сабирабадском районе находится под контролем. Это заведение еще несколько лет назад функционировало, но сейчас требуется проведение восстановительных работ, напомнила она то, что было и так известно. Правда, чиновник Минкультуры пообещала, что, поскольку памятник внесен в список исторических объектов местного значения, требующих восстановления, это будет обязательно исполнено, причем за счет средств госбюджета.