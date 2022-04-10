Зеленский обратился к ЕС: определитесь с конкретными сроками отказа от российских энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны наконец определиться с конкретными сроками отказа от российских газа и нефти. Об этом он сказал в обращении к парламенту Литвы.

«Надо делать все возможное, чтобы именно сейчас ответ Европы был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным. Нельзя ждать разработки еще седьмого или восьмого, или девятого, десятого, двадцатого пакета санкций против России, чтобы принять по-настоящему мощные решения», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, уже сейчас нужно сделать все необходимое - в шестом санкционном пакете.

«Евросоюз может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки - но все, не часть. Не надо демонстраций. Должны быть, наконец, определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или по крайней мере существенно ограничить потребление российского газа, нефти и тому подобное», - заключил президент Украины.