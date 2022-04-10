Всемирный банк выделит Украине пакет помощи на $1,5 млрд

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на сумму $1,5 млрд на поддержку предоставления населению госуслуг. Об этом объявил во вторник президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики.

«Мы предоставили немедленный оборотный капитал компаниям, осуществляющим поставки на Украину. Сегодня я рад сообщить, что Всемирный банк готовит перевод на сумму $1,5 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение предоставления основных государственных услуг во время войны. Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями <...> помощи в размере $1 млрд для Украины и $100 млн для Молдавии. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время», - цитирует Мэлпаса ТАСС.