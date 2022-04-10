Путин о санкциях: надеюсь, что возобладает здравый смысл

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в вопросе введения санкций Западом и ответе на них возобладает здравый смысл и ни Россия, ни ее зарубежные партнеры не будут нести издержки от взаимных уколов. Об этом он заявил на совещании по господдержке приоритетных инвестпроектов и территорий на Дальнем Востоке.

"Надеюсь, что здравый смысл возобладает, восторжествует, и мы будем работать в нормальном современном режиме. И ни мы, ни наши партнеры не будут нести издержек от этих взаимных уколов", - цитирует Путина ТАСС.