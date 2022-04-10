Россия и Беларусь договорились о совместной охране границ

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества, передает «Интерфакс».

По словам Путина, он подробно проинформировал Александра Лукашенко о развитии «специальной военной операции на Донбассе» и о ходе переговорного процесса по этой теме.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов», - отметил Путин.

По его словам, начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям Лукашенко.

«Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», - добавил он.