Военная администрация: «Угроза для Киева не исчезла»

Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано, заявил глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук в эфире информационного марафона.

Он отметил, что операция длилась с 24 февраля до 2 апреля: "Цель операции достигнута - противник остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управление системой материально-технического обеспечения, личный состав деморализован".

Однако, как считает Корнийчук, угроза для Киева не исчезла, потому что Россия не отказалась от своих намерений.

"Оборона столицы готовилась эшелонированной, такой, которая могла бы выдержать как штурм большой группировки войск с разных направлений, так и длительное окружение. Имея значительное преимущество в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это произошло благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и, безусловно, героизму наших защитников", – цитирует начштаба УНИАН.