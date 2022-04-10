«Новая газета» установила личность вероятного нападавшего на Дмитрия Муратова

17:26

Редакция «Новой газеты» провела собственное расследование и установила личность вероятного нападавшего на главного редактора издания, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Ответственность за это преступление взяли на себя люди, которые публично заявляют о неких связях с Союзом десантников России. По версии издания, у нападавшего был напарник, снимавший весь процесс через окно. «Нам достоверно известно и подтверждено видеозаписью, что на перроне одного из нападавших остановил наряд полиции — проверили паспорт, при этом Муратов прямо указал полицейскому, что именно этот человек только что участвовал в нападении», - говорится в расследовании.

Отмечается, что менее чем через час видео с места преступления появляется в телеграм-канале «Союз Z десантников» с комментарием: «Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите как хохлы придумали «трагедию Бучи» и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!!». (орфография и пунктуация оригинала сохранены). На следующий день запись, широко разошедшаяся по сетям, была удалена, а канал, за ночь получивший 1000 новых подписчиков, изменил название на «СоюZ десантников». «Новая газета» утверждает, что данный телеграм-канал может быть связан с Союзом десантников России. «Канал «Союз Z десантников» дважды указывался как резервная площадка для публикаций инстаграм-аккаунта «Союз десантников», в контактах которого значится номер телефона и адрес электронной почты полковника Павла Поповских. Данный номер телефона указан и как контактный номер московского отделения «Союза десантников», соучредителем которого был все тот же полковник», - отмечает издание.

А 8 апреля МВД сообщило о задержании одного из подозреваемых - москвича 1984 года рождения. После этого никаких официальных заявлений полиция не делала. Однако Baza уже в пятницу назвала имена обоих предполагаемых нападавших: • задержанный Илья Марковец • и скрывшийся 41-летний Николай Трифонов. На сегодняшний день в розыск он не объявлен. «Судя по известным приметам, велика вероятность, что гипотетический Марковец - если задержан был действительно он, - может быть «оператором», но никак не непосредственным исполнителем, который остается на свободе.