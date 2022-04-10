Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна

Британская полиция направит премьер-министру Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку оповещения о штрафе за участие в вечеринках во время локдауна из-за COVID, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и министр финансов получили оповещения о том, что Столичная служба полиции намерена им выписать штрафы", - сообщает телеканал.

Напомним, британский премьер столкнулся с критикой после скандала вокруг организации вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время тотального локдауна.