Нефть раздора: с эмбарго на российские энергоносители согласна лишь часть стран ЕС
Лидеры стран Европейского Союза рассматривают вариант введения запрета импорта российских нефти и газа отдельными членами организации, пишет El Pais.
По версии издания, Брюссель продолжает искать компромиссы.
«Как вариант, часть членов ЕС может ввести новые ограничения на покупку нефти и газа из России. Страны, которые сильно зависят от поставок, на этом этапе эмбарго не будут вводить, потому что ЕС столкнулся с внутренними спорами в вопросе нефтяного эмбарго против России», - говорится в статье.
В частности, тема введения ограничений на импорт российских энергоносителей грозит расколоть ЕС.