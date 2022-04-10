Путин вновь пообещал повысить Лукашенко в звании
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, передает РИА Новости.
"Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин - ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Если обещал, сделаю", - сказал российский лидер, отметив, что Лукашенко не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания.
"Он сам большой начальник", - пошутил Путин.
Глава российского государства добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.