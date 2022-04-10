Путин вновь пообещал повысить Лукашенко в звании

Президент России Владимир Путин пообещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, передает РИА Новости.

"Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин - ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Если обещал, сделаю", - сказал российский лидер, отметив, что Лукашенко не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания.