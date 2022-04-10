Азербайджан и Турция договорились о совместном использовании воздушного пространства фото
Во вторник, 12 апреля, в Анкаре состоялась встреча делегации ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» во главе с директором УВД «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Кулиевым и представителей Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) во главе с гендиректором DHMI Гусейном Кескином. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
На встрече обсуждались вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе. Данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.
Сотрудничество в этой сфере - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств для обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок.
Турция - стратегический партнер Азербайджана, в том числе и в области гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана и Турции играет важную роль в широкомасштабной цепочке авиаперевозок, связывающих Европу и Азию. Этот воздушный коридор также является продолжением глобального транспортного проекта «Один пояс - один путь».
За последнее десятилетие роль Азербайджана как транзитного государства с развитым наземным и воздушным транспортом значительно возросла. Все это стало возможным и успешным благодаря поддержке и мудрой политике президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Открытие Международного аэропорта в Физули при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - еще одно яркое свидетельство значимости и важности развития воздушного транспорта и воздушного движения между двумя братскими странами.
Напомним, что в 2018 году благодаря слаженной работе AZANS, аэронавигационной службы DHMI и ICAO (Международная организация гражданской авиации) состоялось открытие нового воздушного коридора, который сегодня действует между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Данным маршрутом было установлено прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.
Открытие нового воздушного коридора c Турцией стало значительным вкладом в дело реализации новых международных рейсов и расширения авиационного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой.