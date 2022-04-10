Во вторник, 12 апреля, в Анкаре состоялась встреча делегации ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» во главе с директором УВД «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Кулиевым и представителей Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) во главе с гендиректором DHMI Гусейном Кескином. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе. Данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.

Сотрудничество в этой сфере - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств для обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок.