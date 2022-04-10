Лукашенко хочет полететь в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сам полететь в космос, но у него есть другая кандидатура.

«Хотел бы», - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, отвечая на вопрос журналистов, думал ли он попробовать себя в роли космонавта.

«Раньше думал, что «старший брат» (Владимир Путин – ред.) может меня отправить в космос и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом», - сыронизировал белорусский президент.