В рамках проекта, начатого ОАО "Азеришыг" в январе 2022 года и предусматривающего полную реконструкцию электроэнергетической сети в более чем 100 селах и населенных пунктах страны, начались работы в Агджабединском районе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО "Азеришыг", будут восстановлены электросети сел Джафарбейли, Мехраблы, Агабейли, Шяялик и Гарадолаг.

В селах Джафарбейли, Агабейли, Мехраблы уже начались работы по обновлению сети. Ремонтные бригады "Азеришыг" устанавливают в этих селах новые комплектно-трансформаторные пункты, заменяют неизолированные провода изолированными кабелями. На следующем этапе работы начнутся в селах Гарадолаг и Шяялик.

Всего в 5 селах будет обновлено около 79 км линий электропередачи 10 кВ и более 36 км-0,4 кВ. Будет также установлено 24 комплекта трансформаторных пунктов различной мощности. Таким образом, в общей сложности 1784 абонента в 5 селах будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией, а объем потерь будет сведен к минимуму.