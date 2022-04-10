«Азеришыг» обновляет инфраструктуру в селах Агджабединского района ФОТО; ВИДЕО
В рамках проекта, начатого ОАО "Азеришыг" в январе 2022 года и предусматривающего полную реконструкцию электроэнергетической сети в более чем 100 селах и населенных пунктах страны, начались работы в Агджабединском районе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО "Азеришыг", будут восстановлены электросети сел Джафарбейли, Мехраблы, Агабейли, Шяялик и Гарадолаг.
В селах Джафарбейли, Агабейли, Мехраблы уже начались работы по обновлению сети. Ремонтные бригады "Азеришыг" устанавливают в этих селах новые комплектно-трансформаторные пункты, заменяют неизолированные провода изолированными кабелями. На следующем этапе работы начнутся в селах Гарадолаг и Шяялик.
Всего в 5 селах будет обновлено около 79 км линий электропередачи 10 кВ и более 36 км-0,4 кВ. Будет также установлено 24 комплекта трансформаторных пунктов различной мощности. Таким образом, в общей сложности 1784 абонента в 5 селах будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией, а объем потерь будет сведен к минимуму.
Электросеть в этих селах была построена в 60-х годах прошлого века, и из-за того, что она не обновлялась много лет, возникли серьезные проблемы с электроснабжением абонентов. Потери порою доходили до 45%.
"Когда погода была ветреной и дождливой, на линиях возникали перебои, в результате чего не было возможности обеспечивать абонентов электричеством на должном уровне. Технические потери также были достаточно высоки - только в селе Мехраблы за год было потеряно более 570 тысяч кВт. В результате полного обновления сети будет обеспечена качественная, бесперебойная подача электроэнергии абонентам, а также предотвращены потери", - сказал начальник управления регионального энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг" Эльнур Гасанов.
Напомним, что ОАО "Азеришыг" в рамках проекта продолжает работу и в населенных пунктах других регионов.