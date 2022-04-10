В Министерстве обороны Великобритании считают, что план России в войне против Украины проваливается. Об этом британское ведомство сообщает в Twitter.

В частности, отмечается, что во время боевых действий по меньшей мере шесть российских генералов были убиты, а российские солдаты предают и атакуют своих командиров.

При этом в оборонном ведомстве напомнили, что 2 тыс. 151 единица российской военной техники, артиллерийского оружия и воздушных аппаратов были повреждены, покинуты, уничтожены или захвачены, что в три раза превышает аналогичные показатели потерь Вооруженных сил Украины.