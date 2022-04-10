Застреливший свою жену на глазах детей полицейский сел в тюрьму на 18 лет

Завершено судебное следствие по уголовному делу бывшего сотрудника полиции Исмаила Мамедова, обвиняемого в убийстве своей жены в здании 24-го отдела полиции Низаминского района на глазах у детей, передает корреспондент haqqin.az.

Согласно решению суда Мамедов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Гражданский иск против обвиняемого был удовлетворен частично - по приговору в общей сложности с Мамедова будет взыскано 8 тысяч манатов в пользу семьи убитой.

Напомним, что инцидент с убийством, вызвавший серьезный резонанс в обществе, произошел 30 сентября 2021 года. Ханым Мамедова вместе со своей тетей и двумя малолетними детьми отправилась в 24-е отделение полиции Низаминского районного управления полиции, чтобы пожаловаться на своего мужа. Женщина сообщила, что супруг – сержант постовой патрульной службы Исмаил Мамедов – часто ее избивает. Узнав об этом, муж сразу же пришел в отделение и выстрелил в жену из табельного оружия на глазах у своих малолетних детей. Женщина, получившая 15 пулевых ранений, скончалась на месте.