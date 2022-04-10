В России западные бренды хотят заменить одеждой из Ирана

При этом из-за организационных вопросов иранские бренды смогут обосноваться на российском рынке в течение трёх лет. Отмечается, что иранские фабрики в основном производят кожаную одежду, обувь и сумки.

Освободившиеся ниши от ухода западных брендов могут заменить иранские компании. В таком замещении заинтересован Российский совет торговых центров (РСТЦ), сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Олега Войцеховского.

«Россия заинтересована в открытии готовых магазинов иранских производителей, однако в процессе их вывода в российскую розницу предстоит разрешить целый ряд вопросов, поэтому в текущем году маловероятно. Представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трёх лет», - подчеркнули в совете.

В заявлении РСТЦ указано, что Россия намерена начать сотрудничество с иранскими производителями с открытия не менее 30 торговых точек. Также иранские товары могут включить в ассортимент существующих сетей одежды и обуви.

В России могут открыть порядка 30 торговых точек с иранской одеждой и обувью. По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, производители хотят развиваться в РФ, но не планируют дополнительных вложений.

Кроме того, он подчеркнул, что в РФ нет узнаваемых брендов из Ирана, поэтому потребуются инвестиции в маркетинговую поддержку: «Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара».

В сообщении также отмечается, что российские универмаги готовы включать иранский ассортимент, но при условии, что производители сами проинвестируют в запуск российских локальных филиалов с собственным управляющим офисом, в брендирование и рекламную поддержку.