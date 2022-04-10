В метро Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба, ранены по меньшей мере 13 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на пожарную службу.

По данным местного отделения телеканала ABC, произошло несколько инцидентов на разных станциях метрополитена. Полиция разыскивает стрелявшего — согласно описанию, это мужчина в противогазе и оранжевом костюме строителя.

New York Times также сообщает о задымлении внутри станции. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». На месте работает полиция. New York Post пишет, что на место происшествия выехала команда саперов.