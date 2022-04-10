Из-за тесных связей с Россией: Зеленский отказался встречаться с президентом Германии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

По информации немецкого издания Bild из украинских правительственных кругов, президент Германии планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями из стран ЕС.

"Но на пути стоит президент Украины Владимир Зеленский. В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать", - пишет Bild.

Причина - тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства, пишет Bild.