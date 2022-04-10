В Москве оппозиционера Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток

Суд Москвы назначил российскому политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе административный арест сроком на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что решение суда будет обжаловано. Кара-Мурза себя виновным не признал.

Владимира Кара-Мурзу задержали накануне, 11 апреля, рядом с домом и доставили в ОВД «Хамовники», где оппозиционер провел ночь в ожидании суда, напоминает «Медуза». Причиной задержания стало то, что Кара-Мурза «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». Об этом говорится в рапортах полицейских, опубликованных адвокатом.