Подавляющее большинство финнов - 84 процента - видят в Россию угрозу для своей страны из-за российской вооруженной агрессии в Украине. Deutsche Welle сообщает, что таковы результаты опроса, проведенного финским Экономическим и политическим форумом (EVA).

За прошедший год число жителей Финляндии, полагающих, что Россия представляет для их страны серьезную военную угрозу, увеличилось на 25 процентов. Лишь шесть процентов опрошенных не видят в России никакой угрозы.

Эксперты EVA отмечают, что столь мрачные взгляды очень многих финнов объясняют, почему большинство населения страны выступает ныне за вступление Финляндии в НАТО.