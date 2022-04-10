Армянский лейтенант: «За 10 минут под Шушой было убито 400 армянских военных»

Старший лейтенант армянской армии Вреж Манукян вспоминает последние дни Карабах ской войны 2020 года. Он, командовавший третьим взводом Дрмбонского (Хейвалы, - далее будут использоваться только азербайджанские топонимы) воздушно-десантного батальона, рассказал, как была проиграна битва за Шушу. По словам Манукяна, 8 ноября за 10 минут боевых действий было уничтожено 400 армянских военнослужащих, и это самая большая потеря армянской армии за 44 дня войны, передает haqqin.az со ссылкой на hetq.am.

5 ноября воздушно-десантному батальону была поставлена задача двумя взводами вступить в оборонительные бои на подступах к Шуше. Взводам удалось выйти из блокады в ночь на 9 ноября. С боями в лесу они отступили и в 4 утра вышли к Ханкенди, пишет армянское СМИ.

«Днем 5 ноября мы прибыли и заняли позиции на пересечении дороги Дашалты - Шуша, - говорит Манукян. - Можно сказать, что позиций вообще не было, были какие-то раскопки с камнями, деревьями, холмом, без укрытия, под открытым небом. Мы воевали в чистом поле».

Отвечая на вопрос о том, какие еще подразделения там находились, старший лейтенант сообщил, что «5 ноября район покинули около 800 человек, не принимавших участия в боевых действиях, и примерно столько же оставалось».

«Между нами и другими армянскими подразделениями вообще не было никакого контакта, - продолжает он. - В любой операции, будь то учебная или боевая, связь является важнейшим атрибутом. Могу сказать, что такого контакта в те дни очень сильно не хватало. У нас не было лидеров. А если нет руководства, невозможно решить проблемы. Я был одним из командиров, и у меня были недостатки. Мне было 23 года во время войны. Чем старше были офицеры, тем больше ошибок они совершали, вплоть до побега. Не было того, кто отдавал приказы, не было руководства, не было связи, не было воли. Не сработали системы ПВО и РЭБ. Атаки противника каждый раз были успешными.

Огонь шел со всех сторон: из Дашалты, Шуши, со стороны Иса Булагы, из Кяркиджахана… В ночь с 5 на 6 ноября нас окружили. Нас атаковали из всего, что возможно - от огнестрельного оружия до артиллерии. Я никогда не видел такого интенсивного огня. Не было ни минуты, чтобы где-нибудь не взорвался снаряд. За время 44-дневной войны именно тут у нас было больше всего жертв. 8 ноября в течение 10 минут были убиты 400 человек».