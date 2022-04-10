Согласно одному из таких сообщений, Польша отправила в Украину около 100 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает на своей странице в Twitter издание Visegrád 24. А несколько дней назад на военных складах в Люблине «исчезло» около 100 модернизированных танков Т-72. «Недавно эти танки были модернизированы до уровня Т-72М1П, оснащены тепловизорами и другим оборудованием. Удачи, Украина!», — сообщил ресурс, намекнув, что танки отправлены в Украину.

Западные страны усиливают военную поддержку Украины и отправляют более мощные системы вооружений для предотвращения широкомасштабного наступления России на Донбассе. В настоящее время информация о поставках вооружения из стран Запада в Украину не разглашается. Однако время от времени западные СМИ все же получают доступ к засекреченной информации.

«Поляки уверяют, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 у украинской армии никак не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Т-72 можно купить в любом военторге», - передает Visegrád 24.

Намек, к слову, наводит на некоторые исторические параллели. В далеком 2014 году президент Владимир Путин вначале отрицал присутствие российских войск в Крыму, указывая на отсутствие опознавательных знаков военнослужащих. Российский лидер утверждал, что военная форма появившихся в Крыму «зеленых человечков» такая же, как и у российской армии, «так что ее можно купить в любом «военторге».

Вместе с тем необходимо отметить, что многие польские СМИ опубликовали фотографии движущихся по шоссе к восточной границе страны большой колонны танков.

Однако ни Украина, ни Польша официально не подтвердили информацию о переброске Т-72 к линии фронта.

О решение отправить танки в Украину заявила и Германия. Причем не на правительственном уровне, а на уровне главы военно-промышленной корпорации. Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что компания готова поставлять в Украину танки и бронетехнику.

По словам Паппергера, концерн готов поставить в Украину 50 танков и около 60 БМП. Речь идет о бывших в употреблении танках Leopard 1 из старых запасов армий других государств, а также списанных БМП Marder. Поставки будет осуществлять концерн, но только с разрешения федерального правительства.

Говоря о сроках, глава концерна отметил, что первый танк они могут поставить уже через шесть недель, то же самое и с боевыми машинами пехоты. Основным преимуществом танков Leopard 1 и БМП Marder указывается возможность обучения их управлением за «считанные дни». Единственное, но обязательное условие - обучаемый должен быть подготовленным военнослужащим, а не гражданским лицом.