Сто модернизирированных танков движутся из Польши в Украину наше поле зрения
Западные страны усиливают военную поддержку Украины и отправляют более мощные системы вооружений для предотвращения широкомасштабного наступления России на Донбассе. В настоящее время информация о поставках вооружения из стран Запада в Украину не разглашается. Однако время от времени западные СМИ все же получают доступ к засекреченной информации.
Согласно одному из таких сообщений, Польша отправила в Украину около 100 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает на своей странице в Twitter издание Visegrád 24. А несколько дней назад на военных складах в Люблине «исчезло» около 100 модернизированных танков Т-72. «Недавно эти танки были модернизированы до уровня Т-72М1П, оснащены тепловизорами и другим оборудованием. Удачи, Украина!», — сообщил ресурс, намекнув, что танки отправлены в Украину.
«Поляки уверяют, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 у украинской армии никак не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Т-72 можно купить в любом военторге», - передает Visegrád 24.
Намек, к слову, наводит на некоторые исторические параллели. В далеком 2014 году президент Владимир Путин вначале отрицал присутствие российских войск в Крыму, указывая на отсутствие опознавательных знаков военнослужащих. Российский лидер утверждал, что военная форма появившихся в Крыму «зеленых человечков» такая же, как и у российской армии, «так что ее можно купить в любом «военторге».
Вместе с тем необходимо отметить, что многие польские СМИ опубликовали фотографии движущихся по шоссе к восточной границе страны большой колонны танков.
Однако ни Украина, ни Польша официально не подтвердили информацию о переброске Т-72 к линии фронта.
О решение отправить танки в Украину заявила и Германия. Причем не на правительственном уровне, а на уровне главы военно-промышленной корпорации. Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что компания готова поставлять в Украину танки и бронетехнику.
По словам Паппергера, концерн готов поставить в Украину 50 танков и около 60 БМП. Речь идет о бывших в употреблении танках Leopard 1 из старых запасов армий других государств, а также списанных БМП Marder. Поставки будет осуществлять концерн, но только с разрешения федерального правительства.
Говоря о сроках, глава концерна отметил, что первый танк они могут поставить уже через шесть недель, то же самое и с боевыми машинами пехоты. Основным преимуществом танков Leopard 1 и БМП Marder указывается возможность обучения их управлением за «считанные дни». Единственное, но обязательное условие - обучаемый должен быть подготовленным военнослужащим, а не гражданским лицом.
Как ранее сообщалось, Киев запросил у Германии поставку 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, а также 35 БМП Marder из наличия Бундесвера. Однако Берлин отказался передавать Киеву боевую технику, находящуюся на вооружении армии. На этом фоне Rheinmetall предложил передать Украине списанную бронетехнику из наличия самого концерна.
Еще одна европейская страна - Словакия успела отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» из своего военного арсенала. Также были сообщения о том, что Словакия направила в Украину истребители МиГ-29, хотя официальные источники не прокомментировали это.
США же продолжают поставлять оружие в Украину и ежедневно отправляют все новые и новые партии вооружения, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил президенту США Джозефу Байдену список оружия, необходимого для армии, но неоднократно жаловался, что процесс идет медленно. Некоторое вооружение, по его словам, задерживается вопреки заверениям и обещаниям.