Президент Германии: «нормальные отношения» с Россией при Путине невозможны

Вернуться к «нормальным отношениям» с Россией при президенте Владимире Путине невозможно, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу», - сказал Штайнмайер, добавив, что в данный момент ясно одно – «возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», его заявление комментирует РИА Новости.

Штайнмайер призвал задокументировать и расследовать «российские военные преступления в Украине, преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу».

Отметим, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По информации немецкого издания Bild из украинских правительственных кругов, причина – тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был активным сторонником газопровода «Северный поток-2» и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.