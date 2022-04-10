Российские миротворцы не впустили в Карабах депутатов Армении
Армянские оппозиционные депутаты, ранее заявившие, что отправятся сегодня на территорию Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, уже несколько часов стоят около блокпоста. Об этом пишут армянские СМИ и телеграм-каналы.
Согласно информации, армянским депутатам не разрешают въехать в Карабах и не дают никаких объяснений.
СМИ пишут, что главарь сепаратистов Араик Арутюнян недоступен, возможно, что его телефон выключен.