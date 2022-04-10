Ильхам Алиев доволен позицией Евросоюза по Карабаху

«После войны наши контакты с Европейским Союзом стали более интенсивными. Евросоюз также принял реалии постконфликтного периода». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

По словам главы азербайджанского государства, «по инициативе председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в декабре и апреле состоялись трехсторонние встречи. Об этих встречах была дана информация. Конечно, и эксперты, и азербайджанская общественность видели, что в итоговом коммюнике не было названия «Нагорный Карабах», что естественно. Потому что Азербайджан выступил против этого, также нет слова «конфликт». Это естественно, потому что нет конфликта. Конфликт урегулирован».