Ильхам Алиев просит уделить внимание Азербайджану

«Мы все равно своими силами все восстановим. Я сказал, что и Карабах, и Зангезур мы отстроим как образцовые регионы. Граждане Азербайджана будут жить там в условиях благополучия и процветания. Это также станет примером для мира». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Но я обращаюсь к международным организациям. Те, кто занимается правами человека, кто руководствуется принципами справедливости, хотя бы уделили внимания Азербайджану и вышли за рамки двойных стандартов», - сказал глава азербайджанского государства.