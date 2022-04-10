В Буче обнаружили еще одно массовое захоронение мэр города
В Буче (город в Киевской области) в общей сложности обнаружены тела 403 человек, сообщил мэр города Анатолий Федорук.
«Сегодня начали открытие второго массового захоронения, - рассказал Федорук. – 163 человека уже идентифицированы, мы знаем, что это за люди, где они проживали. Число погибших будет расти – полиция, военные, спецслужбы проходят каждый квартал, каждый дом, находят на частных территориях захоронения, поднимают тела», - передает Русская служба BBC слова мэра города.