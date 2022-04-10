В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны в Украине
Восстановление территориальной целостности Украины под руководством президента Владимира Зеленского в Министерстве обороны США назвали наилучшим вариантом завершения войны против России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
Согласно сообщению, Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.
Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.