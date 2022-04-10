Россия стягивает войска к границе с Финляндией?

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, передает украинский Цензор.НЕТ со ссылкой на британское издание Daily Mail.

На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Отмечается, что развертывание российских войск происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство «к середине лета завершит дискуссию» о подаче заявки на членство в НАТО.