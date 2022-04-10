Bloomberg: Китай сокращает закупки газа

Из-за западных санкций и отказа европейских стран от поставок из России цены на природные ресурсы растут на бирже каждый день. Как отмечают специалисты, цена импортного газа уже приближается к стоимости ресурса на внутреннем рынке. Старший консультант Wood Mackenzie Цзинцзин Ду заявил, что «никто не хочет рисковать, импортируя газ по более высоким ценам, чем цены предложения на внутреннем рынке».

Поэтому промышленный сектор Китая не спешит закупаться за границей. «Слабый спрос и непомерно высокие цены на СПГ сдерживают покупательский интерес импортёров», – отметил Луцзя Цао, газовый аналитик BloombergNEF.

Спрос падает, потому что предприятия сокращают использование газа в попытке сэкономить. К тому же Шанхай и Гуанчжоу, два крупнейших порта Китая для импорта газа, находятся в центре коронавирусной вспышки. Многие заводы в этих городах уже закрыты на локдаун, планируют это сделать в ближайшее время или переходят на облегчённый вариант работы.