На таджикско-киргизской границе стреляют: Бишкек сообщил о применении таджиками минометов

В приграничной зоне Таджикистана и Кыргызстана снова обострилась ситуация. Инцидент произошел в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии.

Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-центр Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщает, что пограничные отряды двух стран применили оружие. Отмечается, что на сопредельной территории произошло столкновение пограничников Таджикистана и Киргизии. Источники на местах сообщали о минометных взрывах. По предварительной информации, в результате перестрелки ранение получил один человек.

Пограничные представители Киргизии и Таджикистана провели срочные переговоры. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана ситуацию пока не комментировали.

Споры с применением оружия на таджикско-киргизской границе за последние годы происходили неоднократно. Последний раз крупные столкновения произошли в конце апреля прошлого года. В ходе конфликта пострадали более 180 граждан Киргизии, 34 человека скончались. Таджикистан не приводил официальные данные по жертвам конфликта.