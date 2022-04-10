Беларусь ограничивает вывоз гречки, сахара, соли...

Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах, сообщает «БелТА».

Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами Евразийского экономического союза из Беларуси теперь можно вывозить: до одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий; до одного литра растительного масла; до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания). Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска на границе Беларуси.

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси», – заявили в пресс-службе правительства.