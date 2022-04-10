В Лондоне отреагировали на заявление Кремля

Министерство обороны Великобритании отреагировало на заявление Кремля о том, что «спецоперация» России в Украине «идет по плану», пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского военного ведомства.

«Кремль заявляет, что война в Украине идет по плану. Но это не так», - говорится в сообщении.