В Лондоне отреагировали на заявление Кремля
Министерство обороны Великобритании отреагировало на заявление Кремля о том, что «спецоперация» России в Украине «идет по плану», пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского военного ведомства.
«Кремль заявляет, что война в Украине идет по плану. Но это не так», - говорится в сообщении.
The Kremlin says it war in Ukraine is going to plan. But it's not. Russia's plan is failing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022
🇺🇦 We #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QAahJACsc7
В качестве доказательства военное ведомство приводит статистику россиян: шесть российских генералов были убиты; солдаты не подчиняются российскому командованию; потери российской армии в технике составляют около 2 тысяч единиц; войска России отступили из-под Киева и нескольких областей Украины и вернулись в Беларусь; российские военные сбили собственный самолет.
«План России терпит неудачу. Это точно план?» - заметили в британском Минобороны.